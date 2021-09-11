Сейчас мало кто верит в позитив от встречи Зеленского и Путина, - Кучма

Надеяться на значительные результаты по итогам возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина не стоит.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение в комментарии "Сегодня" на полях форума YES Brainstorming в Киеве 11 сентября высказал второй президент Украины Леонид Кучма.

"Всегда переговоры полезны, даже если не дают результата. Особенно в той ситуации, в которой в данный момент Украина находится. Но в данный момент мало кто верит, что будет позитив от этой встречи. Хотя бы несколько вопросов рассмотреть и решить – хотя бы с точки зрения пленных – и то это позитив. На большие шаги, что Россия уйдет из Донбасса, я думаю надежды нет", – сказал он.

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