Европейский суд по правам человека запросил у РФ информацию о медобследованиях арестованных в Крыму Джеляла и Ахтемова, - адвокат Закревская

Европейский суд по правам человека запросил у России информацию о первом заместителе главы Меджлиса крымскотатарского народа Наримане Джеляле и Асана Ахтемов, задержанных в Крыму 3 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Фейсбуке адвокат Евгения Закревская.

"Европейский суд по правам человека отреагировал на мое заявление о принятии срочных мер (по правилу 39) для защиты Наримана Джелялова и Асана Ахтемова от пыток и жестокого обращения и об обеспечении доступа к Асану Ахтемову независимого адвоката. Суд запросил дополнительную информацию и документы", - написала Закревская.

В частности, ЕСПЧ запросил у РФ информацию о медицинском обследовании Джелялова и Ахтемова, официальную реакцию РФ на заявления о пытках, а также информацию о том, имеет ли Асан Ахтемов доступ к адвокату, которого он сам выбрал, возможность конфиденциальных встреч с ним, частоте и условиях встреч.

Российская сторона должна подать запрашиваемую судом информацию до 23 сентября 2021 года.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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