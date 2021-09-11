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Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем

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Зеленский подписал указ об обеспечении ветеранов и семей погибших защитников Украины жильем
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мерах обеспечения социальной защиты ветеранов войны и семей погибших военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента.

"Этим указом глава государства поставил задачу Кабинету министров Украины принять меры по социальной защите упомянутых категорий граждан, в том числе предусмотрев в проекте государственного бюджета Украины на 2022 расходы на выплату денежной компенсации за надлежащие для получения жилые помещения", - указывается в сообщении.

В частности, это будет касаться лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, из числа семей погибших, пропавших без вести или умерших в результате ранения, полученного во время участия в АТО, лиц с инвалидностью I-II групп, полученной в результате участия в АТО, внутренне перемещенных лиц, принимавших непосредственное участие в защите Украины от российской агрессии.

Также соцгарантии будут касаться семей участников боевых действий на территории других государств, погибших, пропавших без вести или умерших вследствие ранения, полученного на территории этих государств во время конфликтов и лиц с инвалидностью I-II групп из числа УБД на территории других государств.

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Кроме того, помощью будут обеспечены семьи погибших участников Революции Достоинства, а также семей тех, кому посмертно присвоено звание Героя Украины за участие в Революции Достоинства, и лица с инвалидностью I-II групп, полученной в результате событий во время Революции Достоинства.

Зеленский также обратил внимание правительства на необходимость утвердить Государственную целевую социальную программу обеспечения реализации права на жилье лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины на период до 2025 года.

Отдельно президент поручил Кабинету министров обеспечить с 2022 функционирование Единого государственного реестра граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

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Топ комментарии

  • хужє не будєт
    Хтось пам'ятає вояжі Зеленського до Оману та Катару?
    І де ті мільярди інвестицій, які обіцяв Зеленський?
    А на початку року у Єрмака хвалились проривами в Південній Кореї і Індонезії. І де це ВСЕ?
    У Віслюка живуть одним днем - збрехали і всі забули.
    Калька правління *****.
  • Ksenia VB
    Це як з деревами. По місцевому ТБ розповідали, що наша область має висадити 150 млн дерев. Під них потрібна величезна площа, якої нема- сотні тисяч гектарів. І щодня маємо посадити кілька сот тисяч дерев.
    І все згідно розпорядження одного дурника.
    Отак і з квартирами буде.
  • Ksenia VB
    Гарна ініціатива. Тільки де на це гроші взяти ? В бюджеті після зеленої саранчі зайвої копійчини не знайти.
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