Спортивные урбан-парки появятся во всех областных центрах Украины, - Зеленский

Во всех областных центрах Украины планируется к 2023-2024 годам создать спортивные урбан-парки.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"На протяжении 2022 года будут разрабатываться новых 5-6 таких парков (наподобие урбан-парка на ВДНХ – ред) в других городах – в Днепре, Кропивницком, Сумах, Львове, Кривом Роге, Харькове. После в 2023-2024 годах все областные города и не только увидят такие кластеры, которые, как мне кажется, понравятся нашим украинским гражданам", - заявил Зеленский во время инспектирования урбан-парка на ВДНХ в Киеве.

Он подчеркнул, что это необходимо для развития физической культуры среди украинцев.

"Мы знаем, что более 60% граждан пока что не занимаются физической культурой. Из-за этого есть те или иные болезни. Я считаю, что именно такими спортивными, развлекательными и современными "магнитами" мы будем увеличивать количество людей, который должны ради собственного здоровья заниматься разными видами спорта", - добавил Зеленский.

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