Я был "убит горем", увидев возвращение талибов к власти в Афганистане, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что "был убит горем", увидев возвращение "Талибана" к власти в Афганистане.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом он сказал в интервью The New York Times, опубликованном 10 сентября.

Он сказал, что США в апреле консультировались с союзниками по НАТО по поводу решения вывести войска из Афганистана. По его словам, после вывода американского контингента другим странам нецелесообразно было бы оставлять своих военных, поскольку для этого нужно было бы увеличить расходы. По словам Столтенберга, для европейских союзников "пойти в свои парламенты и попросить больше денег и больше солдат, чтобы нанести вред Афганистану в рамках миссии, начатой для защиты Соединенных Штатов", после того как Вашингтон решил уйти, было бы "очень сложно".



Генсек НАТО также заявил, что приход "Талибана" к власти в Афганистане стал возможным не из-за вывода американских войск, а из-за действий афганского правительства.





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