Уменьшение чрезмерного влияния олигархов - не нарушение прав человека, - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська не считает, что в законопроекте об олигархах есть моменты нарушения прав человека. Речь идет только об уменьшении того чрезмерного влияния, которым они сейчас пользуются.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Безусловно, олигархи имеют свои права, как и любые другие граждане Украины. Но у нас же проблема не в том, что олигархов дискриминируют, издеваются над ними. У нас проблема другая - у них слишком много могущества. Они паразитируют на государственном бюджете. Они промывают мозг нашему народу через свои медиа", - сказал министр в ответ на критику законопроекта со стороны омбудсмена Людмилы Денисовой.

Малюська подчеркнул, что права олигархов как граждан Украины в законопроекте не нарушаются.

"То есть проблема не в том, что у них что-то отбирают и делают их очень слабыми. Проблема в том, что они сконцентрировали слишком много власти. И немного эту власть уменьшить - это вообще не нарушение прав человека", - акцентировал он.

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