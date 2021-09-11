Германия накажет оператора "Северного потока-2", если тот начнет подачу газа без сертификации

Федеральное сетевое агентство Германии накажет компанию оператора Nord Stream 2 AG за прокачку газа без сертификации трубопровода.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Заявка Nord Stream 2 AG на сертификацию "Северного потока-2" рассматривается. Сколько потребуется времени немецком регулятору для принятия решения неизвестно. Однако, заявили в Федеральном сетевом агентстве Германии, компания-оператор будет наказана, если начнет прокачку газа без одобрения.

Издание отмечает, что прежде чем немецкий регулятор одобрит "Северный поток-2", компания должна выполнить требования третьего энергетического пакета Евросоюза. Его цель - гарантировать конкуренцию и равные условия для всех участников рынка.

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