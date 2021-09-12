Память жертв терактов 11 сентября чтили в США, Байден посетил все три объекта атак

Президент США Джо Байден 11 сентября отдал дань памяти тысячам погибших ровно 20 лет назад в терактах. Он посетил все мемориалы в местах, где разбились угнанные террористами самолеты - в Нью-Йорке, у здания Пентагона в Арлингтоне и в городе Шанксвилле, расположенном в Пенсильвании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Рабочий день президента начался в Нью-Йорке, где Байден посетил церемонию, состоявшуюся на месте, где когда-то стояли башни-близнецы Всемирного торгового центра, обрушившиеся после того, как в них врезались самолеты, захваченные террористами из "Аль-Кайды".

На церемонии в Нью-Йорке также присутствовали бывшие президенты Билл Клинтон и Барак Обама с супругами, бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг и его спутница Дайана Тэйлор, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер. На церемонии также присутствовал Руди Джулиани, который был мэром Нью-Йорка во время терактов. Бывший президент Дональд Трамп, уроженец Нью-Йорка, на церемонию не пришел.

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Ровно в 8:46 утра присутствующие почтили минутой молчания момент, в который один из самолетов врезался в Северную башню ВТЦ. Президент Байден не делал никаких заявлений.

На церемонии в Нью-Йорке родственники жертв терактов зачитали список имен людей, погибших во время атаки на башни-близнецы.

После этого Байден отправился в Шанксвилл, штат Пенсильвания, где в церемонии принимает участие бывший президент Джордж Буш-младший, который руководил страной в сентябре 2001 года.

На церемонии он сказал, что сегодняшняя разобщенность заставляет его "беспокоиться" о будущем Соединенных Штатов.

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Вице-президент США Камала Харрис также упомянула о поляризации американского общества, выступая с речью на церемонии в Шанксвилле.

Последний визит Байден нанес в Пентагон, здание Министерства обороны США в Арлингтоне, который также был атакован террористами, захватившими пассажирский самолет.

Джо Байден, первая леди Джилл Байден, вице-президент Камала Харрис и ее супруг Даг Эмхофф посетили монумент в виде траурного венка и скамеек, воздвигнутых в память о 184 жертвах этого теракта.

Байден не планировал выступать ни на одной из памятных церемоний. В пятницу Белый дом выпустил видеообращение, в котором президент выразил соболезнования близким погибших и подчеркнул национальное единство, которое возникло, по крайней мере на начальном этапе, после 11 сентября.

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Американские президенты часто посещают одно из трех мест атак в годовщину 11 сентября, однако посещение всех трех мемориалов в один и тот же день - нечастое явление.