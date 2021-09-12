В украинской экономике все неплохо: внешняя торговля растет, курс гривни стабилен, - замминистра Качка
Об этом во время форума YES Brainstorming, который транслировал телеканал "Украина 24", сообщил заместитель главы Минэкономики Тарас Качка, передает Цензор.НЕТ.
"В украинской экономике все по крайней мере неплохо. У нас есть оптимистическая картина с точки зрения развития торговли, на сегодня мы не упали по сравнению с 2019-2020 годами. В этом году у нас есть рост экспорта с ключевыми торговыми партнерами на весомые цифры. Восстановилась торговля с ЕС, продолжает расти экспорт в Китай. В этом году нас ждет большой экспорт зерновых, потому что урожай большой и высокие цены, высокие цены держатся и на металлургию. Очевидно, что в наших доходах, в макрофинансовой стабильности ситуация очень хорошая. Но куда дальше пойдет эта ситуация, куда заработанные деньги будут инвестированы, в новый бизнес или в потребление, - влияет ситуация с реформами", - рассказал заместитель министра.
Как объяснил Качка, макрофинансовая стабильность проявляется в том, что "у нас давления на валюту нет".
"Курс достаточно стабилен, даже укрепляется, и это вопрос не только торговли. В целом, как ни странно, в Украине ситуация с экономикой является очень хорошей. Единственный финансовый момент, который нам важно правильно настроить, это обслуживание внешнего долга. Этот долг уже расписан на будущие годы, и нам надо обеспечить сотрудничество с МВФ, чтобы было доверие на финансовых рынках", - сказал чиновник.