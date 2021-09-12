Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП

Владимир Зеленский во время встречи в Киеве поздравил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с проведением чрезвычайно безопасных и успешных Олимпийских игр.

Зеленский поблагодарил Баха за долговременную поддержку украинского спорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Глава государства проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и потому вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом и как можно скорее направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.

Томас Бах приветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".

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Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получению пользы от ценностей спорта.