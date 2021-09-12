Президент МОК Бах приветствовал планы руководства Украины претендовать на проведение Олимпиады, - ОП
Зеленский поблагодарил Баха за долговременную поддержку украинского спорта, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Глава государства проинформировал президента МОК о том, что Украина намерена стать хозяином зимних Олимпийских игр и потому вступит в фазу диалога с Международным олимпийским комитетом и как можно скорее направит делегацию в штаб-квартиру МОК в Лозанне.
Томас Бах приветствовал эту инициативу, "учитывая замечательные спортивные традиции Украины, а также увидев чрезвычайно впечатляющую презентацию современной спортивной инфраструктуры страны".
Украина всегда была опорой олимпийского движения, и президент МОК поприветствовал долгосрочную спортивную стратегию нашего государства по привлечению населения и получению пользы от ценностей спорта.