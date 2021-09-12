Еще три человека получили сообщения о подозрении в хулиганстве на Банковой 14 августа, - полиция Киева

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании нарушителям мер пресечения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.

В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, полицейские под процессуальным согласованием Печерской окружной прокуратуры сообщили о подозрении еще трем лицам. Это - 30-летний и 21-летний уроженцы Днепропетровской области, а также 34-летний житель Одессы.

Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Также правоохранители продолжают устанавливать других участников события, чтобы привлечь их к ответственности.

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Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.

Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.

Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.

Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.

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Двум участникам столкновений под Офисом Президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевой побратим Олег Довбыш.

Печерский районный суд Киева 30 августа отправил обоих под стражу на 60 дней без возможности залога.