Еще три человека получили сообщения о подозрении в хулиганстве на Банковой 14 августа, - полиция Киева
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киева.
В рамках расследования уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, полицейские под процессуальным согласованием Печерской окружной прокуратуры сообщили о подозрении еще трем лицам. Это - 30-летний и 21-летний уроженцы Днепропетровской области, а также 34-летний житель Одессы.
Следователи готовят ходатайство в суд об избрании им меры пресечения. Также правоохранители продолжают устанавливать других участников события, чтобы привлечь их к ответственности.
Напомним, 14 августа под Офисом президента проходила акция "Остановим капитуляцию" с участием представителей Нацкорпуса. По словам главы Департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко активисты Нацкорпуса не захотели пройти проверку на содержание опасных предметов и спровоцировали столкновения с силами правопорядка.
Позже стало известно, что семеро полицейских и один военнослужащий Нацгвардии пострадали от действий митингующих в центре Киева вблизи Офиса Президента. Также среди пострадавших - несколько граждан. Кроме того, неизвестные избили журналиста.
Глава МВД Украины Денис Монастырский поблагодарил сотрудников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии, спасателей и медиков за работу по организации безопасности во время проведения субботней акции протеста в центре Киева.
Он проинформировал, что по факту нанесения телесных повреждений сотрудникам полиции начато уголовное производство. Виновные лица будут привлечены к ответственности, установленной законом, заверил глава МВД.
Двум участникам столкновений под Офисом Президента 14 августа объявлено о подозрении. Ими оказались ветераны полка "Азов" - глава Черкасского городского отделения Национального Корпуса Дмитрий Кухарчук и его боевой побратим Олег Довбыш.
Печерский районный суд Киева 30 августа отправил обоих под стражу на 60 дней без возможности залога.