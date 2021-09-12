Двое украинских воинов погибли, 9 - ранены, один - получил боевую травму в результате обстрелов российскими войсками, - штаб ООС

За минувшие сутки, 11 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил, зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня со стороны войск РФ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В направлении Новогнатовки российские наемники обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.

Из этого же крупнокалиберного оружия российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего повреждено частное здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.

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Также, из артиллерии калибра 122 мм враг дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецкого.

В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы недалеко от Старогнатовки.

Вблизи Талаковки и Нью-Йорка наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

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Кроме того, в районе населенного пункта Нью-Йорк российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.

Недалеко от Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра.

Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия было обстреляно Водяное, что на Приазовье.

Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирования. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.

"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

По состоянию на 7:00 утра 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.