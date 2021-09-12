Двое украинских воинов погибли, 9 - ранены, один - получил боевую травму в результате обстрелов российскими войсками, - штаб ООС
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.
В направлении Новогнатовки российские наемники обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм.
Из этого же крупнокалиберного оружия российско-оккупационные войска совершили обстрел гражданской инфраструктуры Новогнатовки, в результате чего повреждено частное здание и прилегающая территория. Пострадавших среди местного населения нет.
Также, из артиллерии калибра 122 мм враг дважды вел многочисленные обстрелы вблизи Верхнеторецкого.
В районе Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Вооруженные формирования Российской Федерации применили станковые противотанковые гранатометы недалеко от Старогнатовки.
Вблизи Талаковки и Нью-Йорка наемники вели прицельный огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.
Кроме того, в районе населенного пункта Нью-Йорк российско-оккупационные войска с помощью беспилотного летательного аппарата сбросили мины калибра 82 мм.
Недалеко от Причепиловки враг применил гранатометы различных систем и минометы 120 калибра.
Также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия было обстреляно Водяное, что на Приазовье.
Позиции вблизи Новоалександровки попали под обстрел из крупнокалиберных пулеметов.
Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.
В результате вражеского огня двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, девять - получили ранения, еще один - боевое травмирования. Состояние здоровья трех защитников - средней тяжести, остальных - удовлетворительное.
"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибших воинов. На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
По состоянию на 7:00 утра 12 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", - сказано в сообщении.