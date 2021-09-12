В Украине за сутки от COVID-19 умерли 22 человека, зафиксированы 2 196 новых случаев заражения, 499 человек выздоровели, - Минздрав
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За сутки 11 сентября в Украине зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 236, медработников - 35).
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки:
◾ госпитализированы - 1 257 человек;
◾ летальных случаев - 22;
◾ выздоровели - 499 человек.
За сутки протестировано:
◾ методом ПЦР - 18 887 человек,
◾ методом ИФА - 3 099 человек,
◾ экспресс-тестами - 16 716 человек.
За все время пандемии в Украине:
◾ заболели - 2 316 619 человек;
◾ выздоровели - 2 221 110 человек;
◾ летальных случаев - 54 342;
◾ проведено ПЦР-тестов - 12 269 080.
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.