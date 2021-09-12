В Украине за сутки от COVID-19 умерли 22 человека, зафиксированы 2 196 новых случаев заражения, 499 человек выздоровели, - Минздрав

За сутки 11 сентября в Украине зафиксировано 2 196 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 236, медработников - 35).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки:

◾ госпитализированы - 1 257 человек;

◾ летальных случаев - 22;

◾ выздоровели - 499 человек.

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За сутки протестировано:

◾ методом ПЦР - 18 887 человек,

◾ методом ИФА - 3 099 человек,

◾ экспресс-тестами - 16 716 человек.

За все время пандемии в Украине:

◾ заболели - 2 316 619 человек;

◾ выздоровели - 2 221 110 человек;

◾ летальных случаев - 54 342;

◾ проведено ПЦР-тестов - 12 269 080.

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За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (193), Черновицкой (189), Харьковской (182), Тернопольской (173) и Днепропетровской (172) областях.