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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье нанесла удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в секторе Газа.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Террористические организации в Газе продолжают терроризировать израильтян с помощью: ракет, беспорядков на границе, воздушных шаров со взрывчаткой. В ответ на сегодняшний ракетный обстрел мы нанесли удар по подземной инфраструктуре ХАМАС в Газе", - сказано в сообщении.

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Ранее пресс-служба израильской армии сообщила о пуске из сектора Газа ракеты в сторону Израиля, она была перехвачена системой ПВО "Железный купол".

Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Вот парадокс или загадка, и там еврей глава государства и тут еврей "глава" государства. Там удар наносят без колебаний по врагу, стреляют на упреждение и усиливают Армию, а тут оставляют свои позиции в угоду врагу, запрещают стрелять в ответ и уничтожают Армию. Кто знает ответ на данную загадку?
  • alexandr shamov
    Гундосик, бери (те) пример с братьев (по оружию)...
  • Андрей Лавриненко e607e4e3
    У них нынешний премьер - парашютист и ветеран спецназа, а наш - комик и ветеран шапито.
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