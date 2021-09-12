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Данилов: Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу

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Данилов: Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Об этом он заявил Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", - сказал Данилов.

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В начале года председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская прогнозировала, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит. "Если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской писаной культуры", - говорила Демская.

В 2018 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить возможное введение в Украине латиницы. Это вызвало противоречивые отзывы.

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Топ комментарии

  • Andru Volum
    в политтехнологии есть такой прием :"бросить на стол дохлую кошку". Суть в том, чтобы отвлечь внимание граждан от реальных проблем. Все должны обсуждать "дохлую кошку" а не что нибудь более важное....
    Вот все, начиная от Зеленского и Арахамии и заканчивмая Арестовичем и Даниловым забрасывают нас всяким ежедневным словесным бредом.......

    От чего нас пытаются отвлечь ?
  • юрий П cf937564
    интересно,а если завтра доминантом на планете будет Китай то мы срочно перейдём на иероглифы?
    человека делают поступки,а страну именно эти люди. и если людям не х-й дать стране,то они придумывают всяку херь!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Вони нас і так не розуміють. До речі, кирилицю нам дали не кацапи. Коли українці писал кирилицею, кацапи малювали примітивні значки. По письмо ерзя, мордви, си мокшан у ті часи чути не було. Написи кирилицею у вигляді графіті існують на стінах київських храмів подпд тисячу років. Це кацапська ідея - змусити нас відмовитись від кирилиці і привласнити її собі, як і тисячі стародруків і письмових пам'яток. Таких, яеюк Пересопницьке Євангеліє, Апостол Федоровича, чи ту ж писанку Повість временних літ. Тому Данило своїми заявами свідомо, чи ні грає на руку кацапами.
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