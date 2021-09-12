Данилов: Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу.

Об этом он заявил Радио Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Я за. Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу. То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательно. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык - это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилые, сложно, то это одно дело, а, начиная с детского сада, в школах это должно быть", - сказал Данилов.

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В начале года председатель Национальной комиссии по стандартам государственного языка Орыся Демская прогнозировала, что Украина не будет переводить государственный язык на латинский алфавит. "Если мы откажемся от кириллицы, которой мы пользуемся с момента, когда она возникла, то мы отрежем огромный пласт украинской писаной культуры", - говорила Демская.

В 2018 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить возможное введение в Украине латиницы. Это вызвало противоречивые отзывы.

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