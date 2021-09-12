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В Украине за сутки вакцинированы 74,4 тыс. человек, полностью иммунизированы - 4,7 млн человек, - Минздрав

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В Украине за сутки вакцинированы 74,4 тыс. человек, полностью иммунизированы - 4,7 млн человек, - Минздрав
74 444 человека вакцинированы от COVID-19 за минувшие сутки 11 сентября. Одну дозу получили 29 170 человек полностью иммунизированы - 45 274 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

В течение суток работали:
- 579 мобильных бригад,
- 1 722 пункта прививки;
- 383 центра вакцинации.

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С начала прививочной кампании привито 5 889 812 человек, из них получили одну дозу - 5 889810 человек, полностью вакцинированы и получили две дозы - 4 775 986 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 665 796 прививок.

Топ комментарии

  • юрий П cf937564
    сами то верите в ту херь что пишите?
  • Лариса fb3d953c
    Всех медиков и работников образования давят, угрожают увольнениями, закрытиями учреждений, травят привитых на непривитых, заставляют писать заявления на увольнение. Идут нарушения всех прав человека по полной и люди бездумно, слабовольно уступают работодалелям,которые за привитых получают премии и не задумываются о своем здоровье и жизни. Овци и бараны и то больше были бы обеспокоены за свою жизнь и за то что в них вкалывают.
  • Тунгусский метеорит
    Кто давит? Тебя кто-то давил? Брехуха.
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