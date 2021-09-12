Зеленский наградил орденами 43 артиста, в том числе своего партнера по сериалу Боклана

Президент Владимир Зеленский ко Дню украинского кино подписал указ №465 / 2021 о награждении государственными наградами известных и работников кино.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе главы государства.

В тексте указа отмечается: "За значительный личный вклад в развитие киноискусства, весомые творческие достижения, высокое профессиональное мастерство и по случаю Дня украинского кино постановляю:

Наградить орденом "За заслуги" III степени

Боклана Станислава Владимировича - актера театра и кино; Буковского Сергея Анатольевича - кинорежиссера; Горбунова Юрия Николаевича - актера, продюсера; Дончика Андрея Витальевича - кинорежиссера, продюсера; Ильенко Михаила Герасимовича - кинорежиссера, сценариста; Кобзаря Александра Николаевича - актера театра и кино; Крыма Анатолия Исааковича - сценариста; Луцкого Романа Михайловича - актера театра и кино; Матешко Анатолия Николаевича - кинорежиссера, актера; Михальчука Сергея Евгеньевича - кинооператора; Муту Олега - кинооператора; Смычка Сергея Борисовича - оператора-постановщика; Суржикова Дмитрия Анатольевича - актера театра и кино; Фиалко Олега Борисовича - кинорежиссера, сценариста; Фурсу Антона Дмитриевича - оператора; Черного Александра Михайловича - режиссера монтажа; Янчука Александра Спиридоновича - кинорежиссера, председателя Национального союза кинематографистов Украины.

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Наградить орденом княгини Ольги III степени

Ефименко Людмила Филипповну - актрису театра и кино; Кистень Екатерину Владимировну - актрису театра и кино; Самаеву Лесю Васильевну - актрису театра и кино; Сумскую Ольгу Вячеславовну - актрису театра и кино.

Наградить медалью "За труд и доблесть"

Бударина Игоря Николаевича - начальника отдела Государственного агентства Украины по вопросам кино. Журбу Ольгу Николаевну - оператора; Явтушенко Василия Александровича - звукорежиссера.

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Присвоить почетные звания:

"Народный артист Украины" - Антоновой Нине Васильевне - актрисе театра и кино

"Заслуженный артист Украины" - Кошкиной Марине Александровне - актрисе театра и кино; Молчановой Екатерине Игоревне - актрисе театра и кино; Петрожицкой Дарье Сергеевне - актрисе театра и кино; Черкашиной Оксане Леонидовне - актрисе театра и кино.

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"Заслуженный деятель искусств Украины" - Горловой Алине Эдуардовне - кинорежисеру, сценаристке; Загайкевич Алле Леонидовне - композитору; Королю Юрию Васильевичу - оператору-постановщику; Маломужу Олегу Анатольевичу - режиссеру-аниматору; Моисееву Никите Алексеевичу - композитору; Муле Владимиру Романовичу - кинорежиссеру, продюсеру; Пилунскому Ярославу Леонидовичу - кинооператору-постановщику; Пономареву Андрею Игоревичу - композитору; Томашпольский Дмитрию Львовичу - кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру.

"Заслуженный работник культуры Украины" - Вакуленко Елене Григорьевне - заведующему сектора Государственного агентства Украины по вопросам кино; Дудко Владиславу Валерьевичу - художнику-постановщику; Кравцу Константину Николаевичу - художнику по костюмам; Одуденко Владлену Владимировичу - художнику-постановщику; Сутягиной Анастасии Ивановне - художнику-костюмеру".

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Отметим, что орден "За заслуги" получил Станислав Боклан - который снимался, в частности, в сериалах "Когда мы дома", "Крепостная", "Папик" и вместе с самим Зеленским выполнял одну из главных ролей в "Слуге народа".