Мы до конца будем защищать права крымских татар, - глава МИД Турции Чавушоглу

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил на встрече с представителями неправительственных организаций в городе Эскишехир. Во время своего выступления министр заявил, что Турция, как и прежде, не признает незаконную оккупацию украинского полуострова Крым, и не собирается она это делать и в будущем.