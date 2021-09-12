Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос читателя.
"Предоставьте нам информацию. Об Андрее Портнове известно много всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких, как Портнов, очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы. Как только будут доказательства, если только будут представления соответствующие нас, мы такой вопрос можем отрабатывать", - отметил Данилов.
"Если бы я не занимал эту должность, то я с утра до вечера списки составлял бы. Поверьте. Права человека, война, интересы государства ", - добавил он.
Андрей Портнов вернулся в Киев в мае 2019-го после того, как покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана.