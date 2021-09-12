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Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове

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Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что для введения санкций против бывшего заместителя главы Администрации президента во времена Виктора Януковича, экс-депутата Андрея Портнова нужны "доказательства".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью Радио Свобода, отвечая на вопрос читателя.

"Предоставьте нам информацию. Об Андрее Портнове известно много всем. У нас столько угроз, кроме Портнова. Таких, как Портнов, очень и очень много. Но надо иметь аргументы, доказательства. И этим занимается не аппарат СНБО, этим занимаются другие службы. Как только будут доказательства, если только будут представления соответствующие нас, мы такой вопрос можем отрабатывать", - отметил Данилов.

"Если бы я не занимал эту должность, то я с утра до вечера списки составлял бы. Поверьте. Права человека, война, интересы государства ", - добавил он.

Андрей Портнов вернулся в Киев в мае 2019-го после того, как покинул Украину в 2014 году после событий Евромайдана.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На увольнение экс-главы Конституционного Суда Шевчука повлияли Портнов, Богдан и Вовк, - СМИ. ВИДЕО

Топ комментарии

  • дмитрий иванов 527db324
    Вот как раз таких, как гавно-Портнов, на которых клейма ставить негде, очень мало и весь фокус санкций и уголовного преследования надо сосредотачивать на подобных персонажах, а не всякой мелочухой заниматься. Кстати, а кто именно должен предоставить Данилову доказательства : добровольцы, волонтёры, энтузиасты? А правоохранительные органы нам всем зачем? Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 9748
  • Максим Максимович b5166c8f
    У Данилова санкции закончились. Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 4546
    Обещают подвезти на следующей неделе. Как только будут доказательства, такой вопрос сможем отрабатывать, - Данилов о Портнове - Цензор.НЕТ 7753
  • Alexey Chernyavsky
    У вас быстро доказательства только на патриотов и добровольцев собираются. И вообще, а с каких пор СНБО берет на себя такие функции?. Не смешите людей, олигархи аж дрожат от страха. от вашего СНБО. Не превращайте хоть его в вечерний квартал.
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