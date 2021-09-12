ФБР рассекретило первый документ о терактах 11 сентября 2001 года
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Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки обнародовало у себя на сайте первый из рассекреченных по указу президента Джозефа Байдена документов относительно террористических атак 11 сентября 2001 года.
Как передает Укринформ, документ размещен на сайте ведомства.
Материал датирован 4 апреля 2016 года, в нем на 16 страницах содержится перевод разговора агента ФБР с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе относительно его контактов с лицами, которые предоставляли логистическую поддержку похитителям пассажирских лайнеров. Разговор состоялся в ноябре 2015 года.
Как сообщалось, указ о рассекречивании материалов о терактах 11 сентября 2001 года президент Джо Байден издал в начале сентября. Их должны опубликовать в течение шести месяцев.