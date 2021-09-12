С таким президентом проблем у украинцев будет еще больше, - спикер Госдумы Володин о заявлении Зеленского о возможности полномасштабной войны РФ и Украины

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин удивлен заявлением президента Украины Владимира Зеленского относительно вероятности развязывания полномасштабной войны Россией.

Об этом он написал в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Зеленский сделал заявления, после которых становится очевидным, что с таким президентом проблем у наших братьев - жителей Украины будет еще больше, в дополнение к тем, с которыми уже столкнулся украинский народ. Плохо, когда президент страны, у которой граница с Россией является самой протяженной, где большинство людей знает русский язык и говорит на нем, заявляет о пропасти между народами. Это говорит о том, что он не собирается выстраивать отношения, разделяет один народ, не думает о совместном будущем. Плохо, когда президент страны допускает возможность полномасштабной войны", - написал Володин.

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"Даже если ты не имеешь политического опыта и необходимой подготовки для государственной деятельности, даже если всю жизнь привык шутить и играть роли - должен понимать, что худой мир лучше любой войны, тем более полномасштабной. Удивительно, что об этом говорит президент государства, стремящегося к членству в Евросоюзе", - добавил спикер Госдумы РФ.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал вероятной полномасштабную войну с Россией. Однако он считает, что это может стать самой большой ошибкой РФ.