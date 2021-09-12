Спикер форума YES Фукс сравнил законопроект об олигархах с реестром евреев, который вели нацисты

Проект закона об олигархах противоречит демократии, верховенству права и приведет к ухудшению отношения европейских стран к Украине.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Главком", об этом заявил вице-президент "Havas Group" (Франция) Стефан Фукс во время выступления на форуме YES в Киеве.

"Такой закон у нас был бы антиконституционным, так как принятие закона о занесении лица в реестр потому, что вы владеете СМИ, будет противоречить демократии и верховенству права, потому что вы направляете его против конкретной категории людей. Этот проект закона ужасает нас. Это однозначно не будет способствовать пониманию между Францией и Украиной", - заявил Фукс.

Проект закона об олигархах он сравнил с реестром евреев, который в 1941 году создавали пособники нацистов во Франции.

"Последний раз мы создавали такой реестр в 1941 году, когда мы во Франции сотрудничали с нацистами. Мы основали реестр для евреев. Это было ужасно", - добавил Фукс.

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Напомним, что 2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру парламента Дмитрию Разумкову с официальным письмом, в котором отметила несоответствие Конституции законопроекта об олигархах и предложила направить его в Венецианскую комиссию. Это решение также поддержали 4 фракции парламента.

10 сентября Разумков направил законопроект №5599 об олигархах для получения заключения в Европейскую комиссию "За демократию через право" (Венецианскую комиссию). Это решение приветствовали в консультационной миссии ЕС при Украине и европейские дипломаты.