Эпидзонирование Украины: в Киеве и 11 областях превышен уровень заболеваемости, в четырех регионах - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
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По состоянию на 12 сентября, все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне эпидемиологической опасности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные Минздрава.
Однако, в Житомирской, Запорожской, Луганской, Львовской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой областях и городе Киеве превышен уровень заболеваемости COVID-19.
Кроме того, в Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях динамика госпитализаций больных коронавирусом превышает норму.
При этом коефицеент выявления новых случаев коронавируса превышен в 21 области, и только в трех областях - Закарпатская, Кировоградская, Черкасская и в городе Киев - этот показатель не превышает норму.