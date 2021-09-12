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"Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы, - Шмыгаль

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"Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы, - Шмыгаль
"Северный поток-2" является элементом гибридной войны, гибридной атаки на Украину, который рано или поздно будет использован против Украины и против всей Европы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео выступления Премьер-министра Дениса Шмыгаля во время дискуссионной панели форума "Европа: направление восстановления" в польском городе Карпач.

"Конечно," Северный поток-2 "- это Украина, и я лично, считаем также одним из видов гибридной войны и гибридной атаки на Украину, Польшу, на Европу. В частности, и то, что этот инструмент гибридной войны будет использован рано или поздно против Европы, а не только против Украины и Польши - это также факт, с которым трудно спорить", - заявил Шмыгаль.

Он отметил, что совместная работа для безопасности в регионе чрезвычайно важно не только для преодоления кризиса, связанного с пандемией COVID-19, но и для успешного безопасного развития всего региона.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Де газ нашого видобутку, чому його не збільшують? "Северный поток-2" будет использоваться против всей Европы, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6832
  • Неопознанный объект
    Капитан очевидность
  • Andre2014
    ДА ХВАТИТ УЖЕ СКУЛИТЬ! ВМЕСТО ТОГО ЧТО БЫ ЗАНИМАТЬСЯ БЛУДОСЛОВИЕМ, НАПРАВИЛИ СВОИ УСИЛИЯ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛОЕМЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ТРУБЫ! всем понятно, что рашка стремиться поставить крест на гтс, и это длиться не первый десяток лет, а вы все только языками скулите, при этом абсолютно ничего не делаете!
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