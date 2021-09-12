"Очень много свободы слова у нас финансируется из России", - Данилов о закрытии телеканала "Наш"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине "много свободы слова финансируется из России".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью "Радiо Свобода" 11 сентября, отвечая на вопрос о закрытии телеканала "Наш".

"Очень много свободы слова у нас финансируется из России. У нас интересы государства на первом месте. И если кому-то надо потерпеть, значит надо потерпеть. Потому что они могут развалить наше государство", – отметил он.



По словам Данилова, у Российской Федерации есть "довольно простое и понятное" задание.



"Развалить Украину и двигаться далее, к развалу Европы. Других заданий у них нет, иначе они прекратят свое существование", – объяснил секретарь СНБО.

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