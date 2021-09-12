Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС

Власти Беларуси прибегают к гибридной атаке против Европейского Союза в виде потока мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы канцлера Германии, об этом Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким 11 сентября.

"Сейчас мы переживаем своего рода гибридную атаку на восточной границе [ЕС] в виде беженцев на белорусской границе. Это касается Литвы и Латвии, но также и Польши", – сказала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ужасные условия": ООН обеспокоена положением мигрантов на границе ЕС и Беларуси

Она отметила, что независимо от попыток помочь людям на гуманитарной основе, "также важно защитить внешнюю границу Европейского союза".



Меркель призвала белорусские власти оказывать помощь мигрантам через международные организации, например, через Международный комитет Красного Креста.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Сейм Польши утвердил чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за мигрантов