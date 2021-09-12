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Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС

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Меркель: Власти Беларуси используют мигрантов для гибридных атак против ЕС
Власти Беларуси прибегают к гибридной атаке против Европейского Союза в виде потока мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение пресс-службы канцлера Германии, об этом Ангела Меркель заявила на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким 11 сентября.

"Сейчас мы переживаем своего рода гибридную атаку на восточной границе [ЕС] в виде беженцев на белорусской границе. Это касается Литвы и Латвии, но также и Польши", – сказала Меркель.

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Она отметила, что независимо от попыток помочь людям на гуманитарной основе, "также важно защитить внешнюю границу Европейского союза".

Меркель призвала белорусские власти оказывать помощь мигрантам через международные организации, например, через Международный комитет Красного Креста.

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Топ комментарии

  • earthman-999
    Дай угадаю!И ты,старая *****,глубоко обеспокоена этим?!
  • Андрій Нікі
    Гавкати на Луку і не бачити хто за ним стоїть це все що може фрау Меркель
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Немецкая комсомолка пытается спасти свою репутацию. И отрабатывает все хотелки путлера.
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