Нетрезвый водитель врезался в автомобиль патрульной полиции в Киеве - двоих правоохранителей госпитализировали. ФОТО

В Киеве автомобиль с очень нетрезвым водителем влетел в авто патрульных, правоохранителей госпитализировали. ДТП произошло около четырех утра 12 сентября на бульваре Леси Украинки.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Телеграме Патрульной полиции.

"Патрульные остановились на светофоре, ждали зеленый сигнал, когда почувствовали мощный удар в заднюю часть служебного автомобиля Toyota. Инспекторов, которые находились в автомобиле, госпитализировали медики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобилем Audi, совершившим наезд на служебный транспорт, управлял водитель с явными признаками алкогольного опьянения. В его крови обнаружили 2,67 промилле алкоголя, что более чем в 13 раз превышает допустимый уровень (0,2 промилле).

Патрульные составили на мужчину протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный начальник отдела полиции поселка Чабаны Поштаренко въехал в грузовик на одесской трассе возле Киева, - Синицын. ВИДЕО