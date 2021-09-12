Переговоры по Донбассу в Минске - проигрыш украинской дипломатии, - Безсмертный
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал политик и дипломат, экс-участник ТКГ по Донбассу Роман Безсмертный.
"Первым местом ведения переговоров была Женева, Кремль отказался. И это не добрая воля Лукашенко, просто перевод войны на поле битвы противника. Само ведение переговоров в Минске является проигрышем украинской дипломатии, я об этом говорю с самого начала, начиная с того, что каждого из нас могли задержать, и это не имело бы абсолютно никаких последствий", - сказал дипломат.
Безсмертный заявил, что по таким людям как он, существовали уголовные дела, и только личные договоренности на высшем уровне позволяли ему пересекать границу Беларуси.
"Я не воспринимаю тезис о том, что это была добрая воля Лукашенко. Перевод переговоров на площадку противника, где он контролирует делегацию, прослушивает ее, сопровождает и так далее", - отметил он.