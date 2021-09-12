По запросу Украины в аэропорту Праги задержан предполагаемый участник оккупации Крыма Франчетти. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на российскую редакцию Радио Свобода, об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь президиума чешской полиции.
Ранее в воскресенье представитель российских властей оккупированного Крыма Александр Молохов сообщил о задержании в Праге активиста так называемой Крымской весны Александра Франчетти. "Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами" - сказал Молохов.
Он предположил, что Франчетти может быть выдан на Украину, как выразился чиновник, "на верную смерть".
В российском посольстве агентству ТАСС подтвердили информацию о задержании активиста. Каких-либо иных подробностей пока нет. Неизвестно, в частности, в каких именно преступлениях обвиняют россиянина украинские власти.
В 2019 году Радио Свобода сообщало, что россиянин Александр Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки. Это утверждало Чешское радио со ссылкой на источники.