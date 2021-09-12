Новости

Совет общественного контроля при БЭБ сформирован. СПИСОК

9 25039
Совет общественного контроля при БЭБ сформирован. СПИСОК
Сформирован Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности. В него вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщет нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Список общественного совета:

  • Тарас Котов
  • Романюк Евгений
  • Ткаченко Андрей
  • Лавровский Михаил
  • Глазкова Екатерина
  • Ерашов Андрей
  • Морозовский Андрей
  • Марчак Дария
  • Тищук Татьяна
  • Жело Денис
  • Бондаренко Станислав
  • Первак Назар
  • Майборода Анна
  • Кицул Сергей
  • Воронин Яков

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бюро экономической безопасности не успевают запустить вовремя, - Мельник

Совет общественного контроля при БЭБ сформирован 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На подачу кандидатур в Совет общественного контроля при БЭБ отвели всего 3 дня

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Mykhaylo Yeroshenko 94cf8af1
    Сокира, зашла. Это хорошо.
  • Алексей Первеев 0c647dc7
    Три первых из Демократичной сокири
    Они точно не дадут Мельнику мутить по тихому
  • igor mandiur
    Чому змінився фейс? Шо за **** .ою мать? Дебіли!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости