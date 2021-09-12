Совет общественного контроля при БЭБ сформирован. СПИСОК

Сформирован Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности. В него вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщет нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Список общественного совета:

Тарас Котов

Романюк Евгений

Ткаченко Андрей

Лавровский Михаил

Глазкова Екатерина

Ерашов Андрей

Морозовский Андрей

Марчак Дария

Тищук Татьяна

Жело Денис

Бондаренко Станислав

Первак Назар

Майборода Анна

Кицул Сергей

Воронин Яков

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