Совет общественного контроля при БЭБ сформирован. СПИСОК
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Сформирован Совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности. В него вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Телеграме сообщет нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.
Список общественного совета:
- Тарас Котов
- Романюк Евгений
- Ткаченко Андрей
- Лавровский Михаил
- Глазкова Екатерина
- Ерашов Андрей
- Морозовский Андрей
- Марчак Дария
- Тищук Татьяна
- Жело Денис
- Бондаренко Станислав
- Первак Назар
- Майборода Анна
- Кицул Сергей
- Воронин Яков