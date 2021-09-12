В результате российского обстрела на Донбассе погиб украинский воин, - штаб ООС
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу штаба операции Объединенных сил в воскресенье, в результате российских обстрелов один военнослужащий ВСУ погиб.
"С начала текущих суток зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня. Вблизи Нью-Йорка противник обстрелял позиции украинских защитников из автоматических станковых гранатометов. В направлении Невельского вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из стрелкового оружия. В районе населенного пункта Верхнеторецкое российские оккупанты применили противотанковый ракетный комплекс. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью", - говорится в сообщении штаба.
На обстрелы российских наемников украинские военнослужащие открывали ответный огонь.
"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК… Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - резюмируют в штабе ООС.