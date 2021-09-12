Никифоров: Зачем Зеленскому встречаться с Путиным, если не говорить об оккупированных Крыме и Донбассе?
Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.
"Вы же слышали позицию российского президента - что они готовы встречаться, но вопрос Крыма на повестку этой встречи выносить не готовы. А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины? Поэтому, действительно, есть воля президента Украины встретиться лично с президентом России - в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории", - отметил он.
Пресс-секретарь президента добавил, что переговоры по поводу данной встречи ведутся, но, по большому счету, все зависит от России.
"Надо, чтобы на этой встрече стоял вопрос об оккупации Россией части территории Украины. Поэтому разговор и контакты насчет этой встречи на каком-то уровне действительно поддерживаются, но надо обязательно добиться того, чтобы этот самый главный вопрос был вынесен на повестку дня, чего РФ, конечно, не хочет. В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России - согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", - считает Никифоров.