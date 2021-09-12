Зеленский считает, что жители оккупированных Крыма и Донбасса ради безопасности могут голосовать на выборах в Госдуму РФ, - Никифоров

Результаты проведения российских выборов в оккупированном Крыму и отдельных районах Донецкой и Луганской областей юридически ничтожны.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", передает Цензор.НЕТ.

"Юридическая ценность результатов голосования на оккупированных территориях ничтожная. Но если человеку надо показать какую-то вовлеченность демонстративно, чтобы обезопасить себя, пусть голосует, без проблем. Но на международном уровне и на уровне юридическом, легитимном это не имеет абсолютно никакого значения", - отметил он.

В то же время, по словам Никифорова, президент Украины Владимир Зеленский считает, что люди могут идти на голосование, если это позволит им оставаться в безопасности.

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"Он говорит, что если для ощущения безопасности, для того, чтобы решать какие-то бытовые вопросы, для того, чтобы чувствовать себя нормально, жителю оккупированной территории надо получить российский паспорт - пусть он его получает. Если надо, чтобы он проголосовал - пусть голосует. Все равно Украина вернет эти территории, и люди, которые остаются украинцами, вернут свои украинские паспорта. Не вернут их, они их просто достанут из-под матрасов или где они их там прячут", - добавил пресс-секретарь президента.

Отметим, что выборы в Госдуму РФ назначены на 17-19 сентября. Голосование намерены провести также в оккупированных Крыму и ОРДЛО. В частности, накануне выборов в Госдуму России в ОРДЛО зафиксирована массовая выдача паспортов РФ. Выданные документы не дают права на социальные и пенсионные выплаты от России и не делают их владельцев полноценными гражданами РФ.