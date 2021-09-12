Хакеры пока не выявили уязвимости в системе "Дія", - глава Минцифры Федоров

Вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявляет, что "белым" хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дія".

Об этом он заявил в "Подробностях недели" на телеканале "Интер", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Конкурс и сейчас проходит, он теперь постоянный. Деньги пока не выплачивали", - сказал Федоров.

Министр подчеркнул, что белым хакерам пока не удалось выявить уязвимости в системе "Дія".

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Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины запустило баг-баунти (Bug Bounty) для "белых" хакеров по поиску уязвимостей в мобильном приложении "Дія" с общим призовым фондом $35 тыс.