Почти 1,5 тысячи израильтян получили положительный тест на COVID-19 после возвращения из Украины
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
По данным израильской газеты Haaretz, за выходные в Израиль вернулись 1 713 человек, которые получили положительный тест на коронавирус. Из них 1 439 случаев было у людей, вернувшихся из Украины.
Кроме того, более 200 израильтян после возвращения из паломничества в Украину пытались использовать поддельный тест на коронавирус. У некоторых из них в конце концов обнаружили эту вирус.
По данным Национальной полиции, в этом году в Умань совершили паломничество более 30 тысяч человек. Представители одного из течений иудаизма - брацлавские хасиды - приезжают в Умань, потому что в городе находится могила основателя этого течения - раввина Нахмана из Брацлава. А делают они это на новый год по иудейскому календарю. В этом году праздник был 6-8 сентября.
Хасиды считают своим долгом хотя бы раз в жизни побывать на могиле цадика Нахмана. Они также считают, что если встретят иудейский Рош ха-Шана у его могилы, следующий год будет счастливым для них.
Из-за религиозных празднеств в Израиле снова начало расти количество случаев коронавируса. Хотя еще в конце августа, когда в стране стала доступна третья доза вакцины, там ситуация улучшалась.
Однако количество смертей от осложнений заболевания продолжает сокращаться и сейчас. В Израиле уже вакцинировали более 60% населения. В частности, почти три миллиона человек уже получили третью дозу препарата.
С начала пандемии в этой девятимиллионной стране обнаружили более 1,1 миллиона случаев коронавируса. 7,3 тысячи человек умерли от осложнений заболевания.