Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму

С 4 по 7 ноября в оккупированном Крыму пройдет фотофестиваль. Участникам обещают бесплатно предоставить новейшие и популярные камеры и объективы Canon.

Nature Photo Team проводит "очередной масштабный фотофестиваль" Nature Photo Camp, который рекламирует на своей facebook-странице Canon Россия, передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаем отличный повод выбраться на природу в интересной компании. Наши друзья из Nature Photo Team проводят очередной масштабный фотофестиваль Nature Photo Camp. С 4 по 7 ноября вы сможете побывать в одном из самых живописных мест в мире, потренироваться в съемке пейзажа, пообщаться с экспертами и послушать вдохновляющие лекции.

Все участники смогут бесплатно взять на съемку новейшие и популярные камеры и объективы Canon. Мы также развернем сервисный центр Canon Professional Services, чтобы вы смогли бесплатно почистить и проверить свое оборудование", - говорится в сообщении.

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Там предлагают перейти на сайт фестиваля, где можно узнать, что пройдет он в оккупированном Крыму. Отметим, что билет стоит 54 тысячи рублей.