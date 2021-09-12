Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму

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С 4 по 7 ноября в оккупированном Крыму пройдет фотофестиваль. Участникам обещают бесплатно предоставить новейшие и популярные камеры и объективы Canon.

Nature Photo Team проводит "очередной масштабный фотофестиваль" Nature Photo Camp, который рекламирует на своей facebook-странице Canon Россия, передает Цензор.НЕТ.

"Предлагаем отличный повод выбраться на природу в интересной компании. Наши друзья из Nature Photo Team проводят очередной масштабный фотофестиваль Nature Photo Camp. С 4 по 7 ноября вы сможете побывать в одном из самых живописных мест в мире, потренироваться в съемке пейзажа, пообщаться с экспертами и послушать вдохновляющие лекции.

Все участники смогут бесплатно взять на съемку новейшие и популярные камеры и объективы Canon. Мы также развернем сервисный центр Canon Professional Services, чтобы вы смогли бесплатно почистить и проверить свое оборудование", - говорится в сообщении.

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Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму 01

Там предлагают перейти на сайт фестиваля, где можно узнать, что пройдет он в оккупированном Крыму. Отметим, что билет стоит 54 тысячи рублей.

Японская компания Canon поддерживает фотофестиваль в оккупированном Крыму 02

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Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    На Курилах японцы не хотят провести фестиваль?
  • Valery Greff
    NIKON vs CANON - Один из вечных споров, с поразительной регулярностью возникающий на фотографических форумах, берет свои истоки в 17-м веке, когда патриарх Никон по инициативе царя провел реформу православной церкви. Эта реформа привела к расколу верующих на последователей Никона (Никонистов) и тех, кто хотел жить по старому канону (Канонистов).
  • TarganRun
    от суки, а мне их продукция нравилась... прийдется ***** послать ((
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