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"Дія" начнет уведомлять о том, какой банк и для чего проверяет кредитную историю, - глава Минцифры Федоров

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"Дія" начнет уведомлять о том, какой банк и для чего проверяет кредитную историю, - глава Минцифры Федоров
В ближайшее время в "Дії" запустится услуга по уведомлению пользователей о том, какой банк и для чего проверяет их кредитную историю.

Об этом вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил в "Подробностях недели" на телеканале "Интер", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Через несколько недель мы запустим в "Дії" услугу, она будет доступна всем пользователям. Если кто-то пытается взять на вас кредит, то вам приходит оповещение и говорится о том, что проверяется ваша информация, какой банк проверяет и для чего проверяет вашу кредитную историю", - сказал Федоров.

Кроме того, министр отметил, что на ближайшем "Дія"-саммите будет презентовано много новых цифровых услуг, которые связаны с получением субсидий, коммунальными и социальными услугами.

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Топ комментарии

  • PREDATOR PREDATOR
    Якщо у вас є гроші,ми йдемо до вас!
  • Cheba AtWork
    Сдают все, кому не лень. Налоговая продает свои базы, Пенсионный - свои. Банки продают данные о крупных заемщиках. Менты - просто вообще всё продадут, что у них на тебя есть. Короче, если у тебя есть деньги, тебе будет доступно всё обо всех. А деньги у мошенников есть всегда, так что данные неминуемо к ним попадут, с этим нужно смириться.
  • Sophia-Maria Duglass
    Шахраив везде хватает
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