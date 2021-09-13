На украинско-польской границе откроют 3-4 новых пункта пропуска, - посол Дещица
Об этом в программе "Неофициальный разговор" телеканала "Дом" сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица, передает Цензор.НЕТ.
"У нас есть планы, у нас работает межведомственная комиссия, которая занимается разработкой планов по открытию пунктов пропуска. У нас есть наработки, есть места, где мы бы хотели открыть эти переходы", - сказал он.
Новые пограничные пункты планируют открыть во Львовской области (на участке границы в районе польского города Перемышля) и в Волынской области.
Также дополнительно рассматривается Закарпатская область.
"Может быть, даже в Закарпатской области, хотя там этот пункт пропуска, скорее всего, будет пока пешеходный", - уточнил Дещица.
Посол отметил, что на Закарпатье изучают возможность создания пункта пропуска на границе с Польшей и Словакией. Но основная проблема - это территории национальных парков. Так, в Закарпатской области приграничная зона находится на территории национального парка "Ужанский", в Словакии - "Полонины", в Польше - "Бещадский".
"Словакия, Украина и Польша. Но там еще труднее вести переговоры, потому что этот пункт пропуска находится в заповедной зоне. Поэтому нужно еще разрешение национального парка", - констатировал Дещица.
Он также сообщил, что сейчас на украинско-польской границе действуют всего 8 пограничных пунктов. При этом между Германией и Польшей, до вступления последней в Евросоюз, было 48 пунктов пропуска.