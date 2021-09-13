Пресс-секретарь Путина Песков в эфире белорусского телеканала заявил о "родственных отношениях" России и Украины
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Украина не прекратили "родственные отношения", несмотря на рост числа "оболваненных пропагандой людей".
Его слова приводит Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.
"Вы сами знаете, например, какая у нас сейчас "дружба" с Украиной. Но это не значит, что мы потеряли свои родственные отношения с украинским народом. Пусть там растет количество оболваненных пропагандой людей, которые уже начинают ненавидеть Россию. Но все равно мы все славяне, и мы действительно родственники", - сказал Песков в эфире белорусского телеканала ОНТ.