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Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН, но полетит для этого в США, только если будет польза, - Никифоров

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Зеленский выступит на сессии Генассамблеи ООН, но полетит для этого в США, только если будет польза, - Никифоров
Президент Украины Владимир Зеленский намерен принять участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая состоится в Нью-Йорке в конце сентября. Пока решается вопрос, в каком формате будет его участие - онлайн или офлайн.

Об этом рассказал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Зеленский поедет в США, если эта поездка принесет пользу.

"Он будет принимать решение, исходя из целесообразности. Ведь потратить кучу времени - день туда, день обратно на перелет - ради того, чтобы постоять на трибуне ООН? Конечно, нет. Должна быть какая-то польза. Если польза - какие-то договоренности, какие-то встречи, подписание каких-то документов - оправдывает эту трату времени, президент решит лететь. Если не оправдывает, если это просто церемониальная поездка, то он решит не лететь. Поэтому все зависит от президента. Но сейчас где-то 50/50", - отметил Никифоров.

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Во время выступления на Генассамблее Зеленский, в частности, затронет тему Крымской платформы. Ведь в ООН входят 193 страны, и каждая из них может присоединиться к декларации, подписанной на саммите Крымской платформы 23 августа.

"Я думаю, что президент может презентовать эту платформу и может еще раз пригласить (присоединиться к ней. - Ред.). Все-таки ООН - это 193 страны. Он может пригласить эти страны присоединиться к Крымской платформе. Это было бы хорошим жестом", - добавил пресс-секретарь.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Неужели с номером на пианино?
  • Amber
    Не может человек за два года поднять уровень интеллекта от плинтуса до небес.
    Не может за два года бомж, бандит, проститутка, пляжный фотограф, собутыльник, наркоман, стать государственными деятелями!

    Быдло можно отмыть и одеть в дорогой костюм, но внутри оно все тоже быдло.☹️
  • Stepan Ivanoff
    не поднимается рука лайкнуть твой комент.
    Слава Украине!
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