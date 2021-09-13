Зеленский: Байден заявил, что Украина должна быть в НАТО
Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время интервью Фариду Закарии на телеканале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Зеленский спросил Байдена о членстве Украины в НАТО и "очень прямо, когда это может произойти". По его словам, ответ президента США в этом и Альянса в целом длился около 20-30 минут.
"Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей", - заявил президент Украины.
По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".
"Я сказал ему: вы правы, господин президент. Но, думаю, что благодаря вашему решению этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины", - добавил Зеленский.
Как сообщалось, в совместном заявлении по итогам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена отмечается, что Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО.