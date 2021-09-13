Зеленский: Байден заявил, что Украина должна быть в НАТО

Во время встречи президентов США и Украины в Вашингтоне Джо Байден высказался относительно членства в НАТО.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время интервью Фариду Закарии на телеканале CNN, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Зеленский спросил Байдена о членстве Украины в НАТО и "очень прямо, когда это может произойти". По его словам, ответ президента США в этом и Альянса в целом длился около 20-30 минут.

"Он сказал: я думаю, вы должны быть там, но это не только мое решение. Я слышал эту риторику от него перед встречей", - заявил президент Украины.

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По его мнению, на позицию США влияют "советы некоторых лидеров крупных европейских стран".

"Я сказал ему: вы правы, господин президент. Но, думаю, что благодаря вашему решению этот путь в НАТО будет короче, более прозрачным для Украины", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, в совместном заявлении по итогам встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена отмечается, что Соединенные Штаты поддерживают право Украины выбирать свой собственный внешнеполитический курс свободно от внешнего вмешательства, включая стремление Украины вступить в НАТО.

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