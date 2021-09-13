Россияне жестоко пытают Асана Ахтемова: бьют током, имитируют расстрел, - Чубаров

Российские силовики пытали задержанных в оккупированном Крыму крымских татар Наримана Джеляла, Асана и Азиза Ахтемовых.

Об этом сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что это делалось, "чтобы выбить признание в несовершенных ими действиях".

"Особенно жестоко российские каратели пытали Асана Ахтемова, которого вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы, имитировали расстрел, стреляя над головой, снова бросали в подвал, где пропускали через голову и тело Асана электроток", - пишет Чубаров.

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По его мнению, "эти пытки стали возможными еще и потому, что российские каратели до сегодняшнего дня не допускают адвокатов по соглашению (нанятых родными и близкими) к Асану и Азизу".

Чубаров подчеркнул, что в ФСБ "назначили двух отобранных ими адвокатов, чтобы их участием прикрывать пытки и другие жестокие действия, применяемые ими к задержанным Асану и Азизу Ахтемовым".

"Именно вследствие их соучастия в беззаконии каратели имеют возможность формально легализовать полученные ими под пытками "признания", - заявил Чубаров.

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Напомним, российские силовики в аннексированном Крыму 3-4 сентября задержали пятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Им грозит до 15 лет тюрьмы.