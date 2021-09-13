Песков об интеграции России и Беларуси: Теоретически возможна, но пока мы не готовы
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "КоммерсантЪ".
"Это то, что в конечном итоге принесет пользу двум странам. Это не то, что одна страна окажется в плюсе, другая в минусе. Это, как говорят, win-win situation — то есть здесь выигрывают обе страны",— сказал Песков в интервью белорусскому каналу ОНТ (запись доступна на YouTube).
По словам Пескова, у России и Беларуси хватает "не просто недоброжелателей", но и "врагов, которые не сидят сложа руки".
"Вся эта критика — это не что иное, как проявление недоброжелательности",— сказал Песков о теориях, что интеграция в рамках Союзного государства поставит одно государство в зависимость от другого.
Россия пока не готова к политической интеграции в Союзном государстве, но такая возможность есть в теории, сказал господин Песков.
"В настоящий момент о политической интеграции речи не идет. Она теоретически возможна, если это будет соответствовать интересам двух стран. Сейчас ее никто не готовит, потому что это совсем другой уровень интеграции, к которому мы сейчас не готовы",— сказал он.
9 сентября прошли переговоры президента России Владимира Путина и захватившего властьв РБ "президента" Александра Лукашенко. Путин по итогам встречи допустил создание союзного парламента двух стран, но сказал, что пока этот вопрос не обсуждался. Ранее Лукашенко заявил, что обсуждал с Путиным перспективы поставок Беларуси комплексов C-400. Белорусский президент объявил, что намерен закупить вооружения на $1 млрд.