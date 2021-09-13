Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 225 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 13 сентября в мире зарегистрировали 373 430 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 5 919 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 225 479 436 случая инфицирования, из них 373 430 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 644 176 человек, из них 5 919 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 199,9 млн человек.

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В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8-ю, по летальным случаям - 40-ю и 10-ю позицию соответственно.

Также следует отметить, что по количеству смертей от коронавируса за сутки в мире лидируют Россия, Мексика и Иран.