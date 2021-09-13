Количество инфицированных COVID-19 в мире превысило 225 млн, число жертв - 4,6 млн. По суточной смертности лидирует Россия. ИНФОГРАФИКА
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировано 225 479 436 случая инфицирования, из них 373 430 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 644 176 человек, из них 5 919 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 199,9 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 18-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 28-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 8-ю, по летальным случаям - 40-ю и 10-ю позицию соответственно.
Также следует отметить, что по количеству смертей от коронавируса за сутки в мире лидируют Россия, Мексика и Иран.