В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"За сутки 12 сентября 2021 в Украине зафиксированы 1 205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 149, медработников - 23).
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 833 человека;
летальных случаев - 18;
выздоровели - 758 человек.
За сутки протестированы:
методом ПЦР - 10 668 человек,
методом ИФА - 1 659 человек,
экспресс-тестами - 9 147 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 317 824 человека;
выздоровели - 2 221 868 человек;
летальных случаев - 54 360;
проведенио ПЦР-тестов - 12 279 748.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях", - рассказали в Минздраве.