В Украине за сутки от COVID-19 умерли 18 человек, зафиксированы 1 205 новых случаев заражения, 758 человек выздоровели

В Украине зафиксированы 1 205 новых случаев заражения COVID-19 по состоянию на утро 13 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"За сутки 12 сентября 2021 в Украине зафиксированы 1 205 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 149, медработников - 23).

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 833 человека;

летальных случаев - 18;

выздоровели - 758 человек.

За сутки протестированы:

методом ПЦР - 10 668 человек,

методом ИФА - 1 659 человек,

экспресс-тестами - 9 147 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 317 824 человека;

выздоровели - 2 221 868 человек;

летальных случаев - 54 360;

проведенио ПЦР-тестов - 12 279 748.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (166), Тернопольской (148), Черновицкой (120), Житомирской (88) и Львовской (86) областях", - рассказали в Минздраве.











