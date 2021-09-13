"На карту поставлены жизни людей": в Госдепе США заявили, что Европе грозит дефицит газа зимой
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил в интервью Financial Times старший советник по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амос Гокстейн, передает Укринформ.
"Если в январе-феврале наступит настоящая холодная зима, у вас могут закончиться запасы. И это меня беспокоит", - отметил чиновник.
Он отметил, что европейская часть континента начинает новый холодный сезон не только с низкими запасами газа, но также с угрозой сокращения поставок.
В связи с этим он подчеркнул, что США сохраняют обеспокоенность зависимости Европы от энергоснабжения из России.
"Речь идет не только о геополитических играх. На карту поставлены жизни людей", - добавил он.
Как сообщалось, Амос Гокстейн был назначен на должность советника по вопросам энергобезопасности в прошлом месяце. Причем сообщалось, что его деятельность будет сосредоточена, в частности, уменьшении рисков, связанных с российским газопроводом Nord Stream 2 из России в Германию.