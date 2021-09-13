За сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 45 148 человек, всего - 5 906 742, - Минздрав

В Украине завершили вакцинацию от коронавируса (получили две дозы) 4 804 204 человека.

Об этом сообщает Минздрав, передает Цензор.НЕТ.

"За прошедшую неделю сделали 921 443 прививки. 45 148 человек вакцинированы против COVID-19 за минувшие сутки 12 сентября 2021. Первую дозу получили 16 930 человек, полностью иммунизированы - 28 218 человек.

В течение суток работали: 300 мобильных бригад, 1 004 пункта вакцинации, 353 центра вакцинации.

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С начала прививочной кампании привиты 5 906 742 человека, из них получили одну дозу - 5 906 740 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 4 804 204 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 10 710 944 прививки", - рассказали в Минздраве.



