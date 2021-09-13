Не так много людей готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности, - Смелянский

АО "Укрпошта" отмечает нехватку квалифицированных кадров на рынке Украины.

"На рынке труда, к сожалению, не очень много людей, которые готовы соответствовать существующим вызовам. Более того, не секрет, что не очень много людей готовы идти в госсектор особенно на руководящие должности... Госсектор налагает большие личностные риски за принятие решений. Поэтому для работы здесь требуется большое желание", - заявил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Он также отметил, что на рынке производственного персонала, особенно в селах, также сложно найти квалифицированные кадры, способные работать с автоматизированными процессами.

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"Есть проблема с автоматизацией. Попробуй найди человека, работающего в селе на компьютере, а не на счетах и бумажке. Если мы ходим найти технически подкованных людей, которые действительно готовы работать – нужны более высокие зарплаты", - рассказывает Смелянский.

По его словам, компания идет к тому, что в ее штате будет меньшее количество более высокооплачиваемых людей. В то же время, не все сотрудники, которые сейчас работают в компании, готовы переходить на полную ставку даже с повышением оклада.

"Поэтому мы столько усилий сейчас вкладываем именно в IT, в процессы, в улучшение логистики. Не потому, что они завтра дадут эффект, а потому что я понимаю, что рынок труда лучше не станет. Если я буду конкурировать с клубникой в Польше – ничем хорошим это не закончится", - подчеркивает гендиректор "Укрпошты".

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