В Нидерландах сегодня пройдет очередное заседание по делу MH17

В Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол", в понедельник, 13 сентября, в 10:00 по местному времени состоится очередное судебное заседание по делу МН17.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

В суде продолжат свои выступления родственники погибших рейса МН17.

Также слово будет иметь сторона обвинения, в частности, относительно распространенной информации, что Международная совместная следственная группа по делу МН17 ищет фото, видео и документы в Курске и по расследованию CNN о планировании спецоперации по "выманиванию" подозреваемых в военных преступлениях на востоке Украины боевиков "ЧВК Вагнера" с территории России, которая сорвалась в июле прошлого года.

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

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