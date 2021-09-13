На программе "Ноутбук - каждому учителю" планировали украсть около 300 млн грн, - СБУ

Киберспециалисты СБУ предотвратили крупное хищение государственных средств на правительственной программе "Ноутбук - каждому учителю".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил во время брифинга и.о. начальника Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

"Мы получили информацию о намерениях отдельных лиц организовать протвоправную схему при реализации государственной правительственной программы "Ноутбук каждому учителю". Отдельные лица хотели обеспечить противоправный сговор участников IT-рынка", - отметил он.

По его словам, они заявили, что якобы уполномочены Министерством цифровой трансформации.

"Были установлены конкретные лица, которые провели предварительные переговоры с участниками IT-рынка, которые могут быть задействованы в указанной программе, и договорились с ними о необходимости завышения цен на более 30%. Именно эти 30% должны были быть в виде "откатов" украдены. 30% от около 1 млрд грн это 300 млн грн", - подчеркнул Витюк.

В СБУ подчеркнули, что предварительно все регионы страны хотели поделить между собой, участникам рынка было известно где, кто должен победить.

Сотрудники СБУ предупредили о схеме Министерство цифровой трансформации и Министерство образования.

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"Мы провели неформальное совещание, на которое пригласили около 30 участников IT-рынка. Там развеяли миф о том, что эта схема может "крышеваться" Минцифры и призвали всех участников отказаться от сомнительных и противоправных действий, которые могут привести к убыткам", - добавил Витюк.

Правоохранители продолжают проверку.

Как сообщалось, по состоянию на 1 сентября во всех областных государственных администрациях и четырех районах Киева объявлены тендеры на 56 954 ноутбука для учителей.

Позже глава Минцифры Михаил Федоров сообщил, что подозревают коррупционный сговор на миллионы гривен в тендерах на закупку ноутбуков для учителей.

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